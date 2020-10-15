تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة استقرارا فى الأسعار بعد عدة تباينات في عملية البيع والشراء، ونرصد في السطور التالية أسعار الأسواق اليوم، الخميس، ١٥ أكتوبر.





بلغ سعر ورق العنب 30 جنيها، والكرنب 10 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات، والطماطم ٥ جنيهات، والخيار يتراوح بين ٣ و٥ جنيهات، والبصل ٧ جنيهات.





والبطاطس بـ ٥ جنيهات والفلفل الألوان من ١٥ إلى ٢٠ جنيها، والملوخية ٥ جنيهات، والباذنجان البلدى من ٢ إلى ٤ جنيهات والبامية ٢٠ جنيها.





العنب 14 جنيها والمشمش 25 جنيها والبلح 10 جنيهات والكانتلوب 6 جنيهات والرمان ١٢ جنيها والمانجو من ١٥ إلى ٤٥ جنيها والكمثرى ١٠ جنيهات.





وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6 أعوام الماضية، حيث إن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.





وأشار حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع، وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا، وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة.



