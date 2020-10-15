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محافظات

"مياه المنيا": 15 محطة تحصل على شهادة الـTSM العالمية لحسن الإدارة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، والعضو المنتدب بأنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن  فان محطة مياه السلام ببنى مزار حصلت على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM  بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع المراحل الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة.

وأشار الشهاوى إلى أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا ، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دوريًا. 

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بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة ، والتى تتمثل فى صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتى تتمثل فى مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضًا الموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

ونوه الشهاوى أن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة ١٥محطة حتى الآن وأن باقى محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تعمل حاليًا على التأهيل للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن المنياوى.
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