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توك شو

الرئيس السيسي يشاهد عرض حركات قتالية لفريق طلبة كلية الشرطة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
الرئيس السيسي يشاهد
الرئيس السيسي يشاهد فريق من طلبة السنوات الدراسية المختلفة ف
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ريهام فيكتور
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020 ، حيث استقبل حرس الشرف الرئيس بالسلام الوطني  .

و بدأ احتفال اليوم بعرض الدراجات الهوائية ، بعرض مجموعة من الضربات المؤثرة لطلاب كلية الشرطة فى حالة التعامل مع الخارجين عن القانون ، وتقديم فريق آخر من طلبة السنوات الدراسية المختلفة لتقديم بعض الكاتات .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

 يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.


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