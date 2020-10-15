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هنكمل المشوار.. أبناء الشهداء من خريجي الشرطة يوجهون رسالة قوية للإرهابيين..فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قدم ابناء الشهداء رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى، قائلين "احنا ولادكم ولاد مصر بنأكد لكم وبنعاهدكم اننا هنكمل المشوار".

وقال ملازم تحت الاختبار  أحمد محمد عيد عبد السلام، نجل الشهيد عقيد محمد عيد عبد السلام، خلال كلمته بحفل تخرج طلاب كلية الشرطة دفعة 2020، إن الإرهابيين اغتالوا والده تحت منزله وقت رجوعه من عمله، وهو كان يحافظ على بلده بعد ثورة 30 يونيو 2014، وكان من افضل الضباط وانتظروه أمام منزله لاغتياله بكل جبن وخسة.


وتابع: ليا الشرف ان والدى يشوفنى موجود امام سيادتك وبقول لإخواتى احنا اتعلمنا الرجولة من أبونا وحب الوطن وأنا هكمل المشوار، كل الى سبقونا وهتحمل أمانة مصر وأتمنى أنول الشرف اللى ربنا أكرم اللى سبقونا به".


وحرص طلاب وخريجى دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020، على استعراض مهاراتهم القتالية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال استعراض اجتياز الموانع الخطرة متدرجة الصعوبة، كما حرص الطلاب على رفع علم مصر تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020، حيث استقبل حرس الشرف الرئيس بالسلام الوطني.

وبدأ احتفال اليوم، باستعراض تدريبات بدنية عالية القوة والمهارة  للخريجين بعد أن ثقلتها التدريبات المستمرة والتمرينات المتقدمة لتعطى سرعة فى رد الفعل أمام أى عدو.
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