AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه أسيوط: مليون جنيه لأجهزة فحص جودة المياه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تدعيم قطاع المعامل بأحدث الأجهزة الكيميائية التى تمكن من تطبيق مختلف التحاليل الكيميائية وقياس عناصر المياه المنتجة، لضمان جودة مياه الشرب فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الشركة دعمت قطاع المعامل بعدد (5) أجهزة للمسح الضوئى لفحص العينات (سبكتروفوتوميتر) بتكلفة إجمالية مـليون جنيه ضمن خطة الإحلال والتجديد التى تخصصها الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات.

وتابع أن توفير كوب ماء نظيف وصحي للمواطن أهم الأولويات التى تضعها وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى ضوء خطة طموحة تم إعلانها تهدف لتطوير عاجل لقطاع المعامل بشركة أسيوط واستحداث ورفع كفاءة عدد من التحاليل الكيميائية الحديثة.

وقال، دكتور اسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل أن القطاع أصبح يمتلك عدد الأجهزة من هذا النوع 11 جهازًا تغطى كافة معامل الشركة الرئيسية والتي تغطي كامل نطاق المحافظة، وجارى التعاون مع مركز التدريب والخدمات بالشركة لتنظيم ورشة عمل لتدريب الكيميائيين من أبناء الشركة على كيفية استخدام أجهزة اسبكتروفوتوميتر، لتحقيق أكبر استفادة منه.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورشة عمل لمسئولى المعامل بشركة مياه الشرب بأسيوط لمناقشة معايير الأداء العملى

للتأكد من المواصفات الصحية.. رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير معمل الغردقة

رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير معمل الغردقة

تجديد شهادة الأيزو للمعمل المركزي ومعمل إمبابة بشركة مياه الجيزة

رئيس مياه القناة: تحليل المياه في المحطات والشبكات 24 ساعة يوميًا

ترشيحاتنا

إسرائيل تلغي تصريح دخول الفنان الفلسطيني محمد عساف

هل تقبل صلاة من فى جسده وشم؟ الإفتاء توضح

صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده سمكة قرش غريبة.. صور

مراهقة تلقى مصرعها يوم عيد ميلادها بسبب هدية قاتلة من حبيبها

موعد المولد النبوي 2020 فلكيا وشرعيا

شوبير يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد بـ دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار شهيرة ونجلها فى جنازة الفنان محمود ياسين .. شاهد

منة عرفة و ليلى أحمد زاهر أبرزهن| شاهد.. إطلالات المشاهير خلال الأسبوع

حادث مروع.. سيارة تصدم سيدة أثناء تعرضها للسحل على يد لصين بالأرجنتين.. فيديو