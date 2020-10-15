مياه أسيوط: مليون جنيه لأجهزة فحص جودة المياه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تدعيم قطاع المعامل بأحدث الأجهزة الكيميائية التى تمكن من تطبيق مختلف التحاليل الكيميائية وقياس عناصر المياه المنتجة، لضمان جودة مياه الشرب فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف أن الشركة دعمت قطاع المعامل بعدد (5) أجهزة للمسح الضوئى لفحص العينات (سبكتروفوتوميتر) بتكلفة إجمالية مـليون جنيه ضمن خطة الإحلال والتجديد التى تخصصها الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات.





وتابع أن توفير كوب ماء نظيف وصحي للمواطن أهم الأولويات التى تضعها وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى ضوء خطة طموحة تم إعلانها تهدف لتطوير عاجل لقطاع المعامل بشركة أسيوط واستحداث ورفع كفاءة عدد من التحاليل الكيميائية الحديثة.



