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أخبار البلد

سفير طوكيو بالقاهرة: لأول مرة مدرسون يابانيون بالمدارس المصرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:51 م
صورة تذكارية تجمع
صورة تذكارية تجمع السفير الياباني بالقاهرة والمدرسين
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محمد وديع
التقى ماساكي نوكي، سفير  اليابان بالقاهرة، أمس الأربعاء بمقر السفارة، 11 مشرفًا يابانيًا تم إرسالهم إلى جميع مواقع المدارس المصرية –اليابانية (EJS) بمبادرة من الحكومة المصرية.  

وقال السفير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "نخطط لتقديم النصائح اللازمة لإدارة المدارس المصرية –اليابانية، من جلب مدراء ومدرسين ذوي خبرة من جميع أنحاء اليابان، مشيرا إلى أن هذه هي أول مرة يأتي فيها مدرسون يابانيون، ذوي خبرة إلى مصر للتدريس في المدارس المصرية –اليابانية (EJS)، والجانب المصري لديه توقعات كبيرة لمشاركة التجربة الفعلية للتعليم على الطريقة اليابانية التي تركز على "التوكاتسو" أو (الأنشطة الخاصة) مثل تنظيف الفصول الدراسية واجتماعات الفصل.

وأضاف السفير أن هؤلاء المدرسين شاركوا من قبل في منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في ديسمبر الماضي، وتلقوا تشجيعًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه. 

وعبر نوكي عن تطلعه إلى زيارة المواقع التي سيتم إرسالهم إليها، وعن أمله أن يقوموا بدورٍ فعال من أجل مستقبل أطفال مصر، وأن يؤدي إرسال المشرفين إلى المزيد من تعزيز التعاون في مجال التعليم بين اليابان ومصر. 
سفير طوكيو بالقاهرة: لأول مرة مدرسون يابانيون بالمدارس المصرية
سفير طوكيو بالقاهرة: لأول مرة مدرسون يابانيون بالمدارس المصرية
سفير طوكيو بالقاهرة: لأول مرة مدرسون يابانيون بالمدارس المصرية
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