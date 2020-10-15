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فن

عمرو عبد الجليل ينعى الفنان محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:34 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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محمد بدران
حرص الفنان عمرو عبد الجليل على نعي الفنان محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين نشر صورة للفنان الراحل وعلق عليها : "إنا لله و انا اليه راجعون"

وغيب الموت أمس الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.


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