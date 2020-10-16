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حوادث

باستخدام دراجة نارية.. حبس عاطلين خطفا حقيبة سيدة بالنزهة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف حقيبة سيدة بالنزهة.


وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن نشاطهما والوقائع التى ارتكبوها من قبل.


وكانت قد نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين خطفا حقيبة من سيدة بالنزهة، حيث تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من أحد المواطنين بقيام شخصين بخطف حقيبة يده أثناء سيره بدائرة القسم وبداخلها "هاتفين محمول – مبلغ مالى – أوراق شخصية" مستقلين دراجة نارية ولاذا بالفرار.


أسفرت التحريات عن تحديد هويتهما "عاطلين – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظة القليوبية" ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة. 


 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المُشار إليها ، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمان، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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