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رياضة

عمر ربيع ياسين: الأهلي يمنع انتقال آزارو لـ الزمالك أو بيراميدز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:50 م
وليد آزاور
وليد آزاور
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلى اتفق مع مسؤولي الاتفاق السعودي علي أن يكون للفريق الأولوية في حالة بيع المغربي وليد آزاور مهاجم الفريق السعودي المنتقل مؤخرًا من النادي الأهلي. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الأهلى يخشي من انتقال ازارو لبيراميدز أو الزمالك.

وأوضح عمر ربيع أن بسبب خوف الأهلي من انتقال اللاعب للأهلي أو الزمالك، قام مسؤولو القلعة الحمراء بوضع بند في التعاقد يمنع الاتفاق السعودي من بيعه لاي ناد الا بعد عرضه على الأهلى اولًا.

وكان المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، أثار التكهنات حول رحيله عن المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط أزارو بالعودة للعب في صفوف الاتفاق السعودي، بعد أن انضم له في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ونشر أزارو صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام لعدد من حقائب السفر الخاصة به، في إشارة لرحيله عبر الطائرة.

وتداول مشجعو نادي الاتفاق السعودي تلك الصورة، ممنين النفس بانتقال أزارو للفريق مرة أخرى.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فأن أزارو وصل لمدينة الدمام من أجل الخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع عقود انتقاله لنادي الاتفاق.
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