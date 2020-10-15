جامعة طنطا تكرم رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين

كرم الدكتور عماد عتمان ، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى الدكتوره رشا كمال باهدائها درع الجامعة، تقديرًا لجهودها فى دعم الطلاب الوافدين بجامعة طنطا.





جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها جامعة طنطا اليوم بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة طنطا.





وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عماد عتمان ، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا على الجهود الغير مسبوقة والتى يبذلها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمي فى تطوير العمل بالإدارة المركزية لشؤون الوافدين والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بكافة الجامعات المصرية وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.



