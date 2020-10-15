AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة طنطا تكرم رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:59 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
كرم الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى الدكتوره رشا كمال باهدائها درع الجامعة، تقديرًا لجهودها فى دعم الطلاب الوافدين بجامعة طنطا. 

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها جامعة طنطا اليوم بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة طنطا.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا على الجهود الغير مسبوقة والتى يبذلها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمي فى تطوير العمل بالإدارة المركزية لشؤون الوافدين والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بكافة الجامعات المصرية وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم. 

شهد التكريم الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ، والدكتور أسامة بدر مدير وحدة رعاية وإدارة شئون الوافدين، والدكتور حسام زيتون ، مدير وحدة التعاون الدولى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد

وسط إجراءات احترازية.. جامعة طنطا تواصل توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يتفقد استعدادات كليتي التجارة والتربية للعام الدراسي الجديد

جامعة طنطا تفوز بمشروع "إيراسموس" بتمويل أوروبى لخدمة التنمية الشاملة

69 عالمًا يناقشون الجديد في الصيدلة والرعاية الصحية بجامعة طنطا.. غدا

رئيس جامعة طنطا يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى مدنى وإعدادي بكلية الهندسة

ترشيحاتنا

وزير المالية: لا تحريك في شرائح الضرائب للقطاع الخاص

الحلم أصبح حقيقة.. رسميًا سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز لأول مرة بـ تاريخه

الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

بعد وفاة محمود ياسين.. قصة حبه مع شهيرة وعلاقة أحمد زكي بها

معتز الدمرداش يكشف أسرارا وحكايات جديدة بمسيرته الإعلامية

مستشار المفتي يوضح كيفية تقابل الأرواح بعد الموت .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حسب طبيعة المكان .. كيفية استخدام الإضاءة في المنزل

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. يجب تنظيفها بعد لمس 7 أشياء

سقطت من ارتفاع شاهق.. إنقاذ قطة عالقة فوق عمود إنارة.. فيديو وصور