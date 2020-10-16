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رياضة

عمر ربيع ياسين: الزمالك يوافق على إعارة عنتر وسيسيه ورفعت للمصري في الموسم الجديد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:07 ص
محمد عنتر
محمد عنتر
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك أبدوا موافقة مبدئية علي إعارة ثلاثي الفريق محمد عنتر وأحمد رفعت والايفواري رزاق سيسيه الى المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة. 

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن رفعت وسيسيه يلعبان للاتحاد السكندري علي سبيل الاعارة، لكن ادارة الزمالك ترفض تجديد الإعارة لاسيما بعد تعاقد الفريق الساحلي مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية للفريق، وهو ما دفع مسؤولي النادي للموافقة علي عرض المصري باستعارة الثنائي بجانب محمد عنتر الذى لم يشارك في مباريات الزمالك كثيرًا. 

وأكد أن المصري تحت القيادة الفنية الرائعة لعلى ماهر يرغب في عقد اكثر من صفقة مميزة للمنافسة علي المراكز الاولي فى الدورى الموسم الجديد بعدما نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط هذا الموسم.

وانضم أشرف بن شرقي إلى بعثة فريق الزمالك بالمغرب، استعدادا لمواجهة الرجاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد أشرف بن مع منتخب المغرب مؤخرا، لخوض وديتي السنغال والكونغو الديمقراطية، استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أجرى اتصالا تليفونيا بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أمس، الأربعاء، للاطمئنان على البعثة.

وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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