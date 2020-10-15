رئيس وزراء السودان: الشراكة مع جنرال إلكتريك يدفع عجلة نمو الاقتصاد

شهِدَ رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وشركة جنرال إلكتريك لتعزيز قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بالبلاد.





ووقع من جانب حكومة السودان وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي فيما وقع من جانب الشركة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأسواق الدولية لمنطقة شمال شرق أفريقيا الأستاذة مي عبد الحليم وذلك بحضور وزير الطاقة المكلف المهندس خيري عبد الرحمن وكبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر والقائم بالأعمال الأمريكي بالسودان بريان شوكان.





وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك عقب مراسم التوقيع أن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات المهمة منذ ما يقرب الثلاثة عقود، وأضاف "نرى اليوم فجر جديد للشراكات الفعّالة التي من شأنها أن تساعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد السوداني وتطوره".





وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي أن شركة "جنرال إلكتريك" تعتبر شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة والرعاية الصحية، و شريك قوي في دعم السودان، معربة عن سعادة بلادها بالعمل مع شركة جنرال إلكتريك لتوفير الطاقة المستدامة وتعزيز نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية في مختلف الولايات، وأضافت قائلة "نتطلع من خلال هذه الشراكة الى توفير البنية التحتية المتطورة والمزيد من فرص العمل للشعب السوداني، والتي من شأنها المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي".





وعبرت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأسواق الدولية لمنطقة شمال شرق أفريقيا مي عبد الحليم عن سعادتها بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، مؤكدة عزم الشركة لتسخير كافة امكانياتها وتعميق التعاون مع السودان ودعم احتياجاته في مجال الطاقة والرعاية الصحية بما يسهم في خلق تأثير اقتصادي إيجابي".





وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالسودان بريان شوكان، أن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة في العلاقة بين جنرال إلكتريك وحكومة السودان، مرحبًا بالجهود الرائدة لشركة جنرال إلكتريك في دعم البنية التحتية للطاقة والرعاية الصحية، بما يتماشى مع جهود الحكومة السودانية لدعم جودة حياة مواطنيها.





وتهدف مذكرة التفاهم الى التخفيف من التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن زيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي والصناعي.





ومن المتوقع إضافة نحو 470 ميجاوات من الطاقة مما يترك أثرًا إيجابيًا على ما يقارب 600 ألف منزل، وستتواصل المباحثات مع وزارة الصحة لتحديث البنية التحتية للأشعة وطب القلب والأورام ووحدات الرعاية الأولية في جميع أنحاء السودان.



