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عمرو الليثي يتحدث عن برنامج "واحد من الناس" وانطلاقة جديدة.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
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إسراء صبري

قال الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”،  إن البرنامج عندما بدأ في عام 2008، كان يهدف إلى إيصال صوت الناس والمهمشين..صوت الناس إلى مش قادرة توصل للإعلام، معقبا: البرنامج كان بيتم من خلاله التعبير عن الناس.

وتابع "الليثي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن بمرور الوقت البرنامج بدا يأخذ منهج أخر ليبح برنامج خدمي يسعى لمساعدة المحتاجين، معقبا: كنا بنعرض المشاكل وبعد كدا بدأنا نحل مشاكل الناس ونوفر الحلول لهم.

وأضاف البرنامج تحول من خدمي إلى تنموي، معقبا: حاجة ممتعة أنك تكون بتساعد الناس وتطبطب عليهم، موضحا مع استمرارالبرنامج حصلنا على جائزة اليونسكو في عام 2010.

وأكمل: واحد من الناس يعد اول برنامج عربي يحصل على جائزة اليونيسكو في التنمية البشرية ومساعدة الناس، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهتمة بتقديم برامج التنمية البشرية بقد اهتمامها بتقديم برامج الدراما والأخبار والسياسة وغيره.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة اتفقت على إنشاء بوابة خير كبير، عن طريق برنامج تنموي ليكون طاقة خير ونور على الحياة.

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مصادر: عمرو الليثى يقدم البرنامج الرئيسي لقناة الحياة

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