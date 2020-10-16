دود في الدجاج .. سيدة تتناول وجبة من مطعم شهير و تنشر تحذيرا من التعامل معه .. صور





وفقا لما ذكرته صحيفة " ميرور " البريطانية ، فإن السيدة لي لي نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لحالة من ضيق التنفس و الغثيان الذي استمر لمدة يومين بعد تناول وجبة من أحد المطاعم الشهيرة .





قالت لي لي دينتون أنها عثرت على دود داخل الوجبة التي طلبتها من المطعم ، و الازمة انها اكتشفت الدود و الطعام النيئ بعد تناول نصف الوجبة تقريبا ، فقد شعرت بمرارة داخل فمها فنظرت إلى الطعام وجدت دود و عفن .





حذرت السيدة لي لي اصدقائها عبر فيس بوك من تناول الوجبات من ذلك المطعم و أن يتحروا الدقة أولا قبل تناول الطعام الجاهز بوجه عام .





نقلت لي لي دينتون إلى المستشفى بعد اصابتها بتقلصات شديدة في المعدة و قئ و غثيان بعد تناولها وجبة من قطع الدجاج من مطعم شهير .