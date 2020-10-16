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منوعات

دود في الدجاج .. سيدة تتناول وجبة من مطعم شهير و تنشر تحذيرا من التعامل معه .. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نقلت لي لي دينتون إلى المستشفى بعد اصابتها بتقلصات شديدة في المعدة و قئ و غثيان بعد تناولها وجبة من قطع الدجاج من مطعم شهير . 

وفقا لما ذكرته صحيفة " ميرور " البريطانية ، فإن السيدة لي لي نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لحالة من ضيق التنفس و الغثيان الذي استمر لمدة يومين بعد تناول وجبة من أحد المطاعم الشهيرة . 

قالت لي لي دينتون أنها عثرت على دود داخل الوجبة التي طلبتها من المطعم ، و الازمة انها اكتشفت الدود و الطعام النيئ بعد تناول نصف الوجبة تقريبا ، فقد شعرت بمرارة داخل فمها فنظرت إلى الطعام وجدت دود و عفن . 

حذرت السيدة لي لي اصدقائها عبر فيس بوك من تناول الوجبات من ذلك المطعم و أن يتحروا الدقة أولا قبل تناول الطعام الجاهز بوجه عام . 

دود في الدجاج .. سيدة تتناول وجبة من مطعم شهير و تنشر تحذيرا من التعامل معه .. صور
دود في الدجاج .. سيدة تتناول وجبة من مطعم شهير و تنشر تحذيرا من التعامل معه .. صور
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