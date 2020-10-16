ذكرى وفاة عمر الحريري .. كيف أخفت ابنته ميريت عنه إصابته بالسرطان

تحل اليوم السادس عشر من شهر أكتوبر ذكرى وفاة الفنان الراحل عمر الحريري ، الذي توفى في 2011 عن عمر يناهز 85 عاما.





وقالت ميريت عمر الحريري في حوار تلفزيوني سابق، إن فترة التمثيل الخاصة بـ والدها الراحل كانت الفترة الذهبية للفن، مضيفة: "كل فترات الفن لها جمالها وبها نجوم كبار مميزين".





وأضافت ميريت الحريري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أنها لم تفكر في الصغر العمل أمام الكاميرات، مؤكدة أنها كانت تعمل خلف الكاميرا طوال الفترات الماضية.





ولفتت إلى أنها في الفترة الحالية اتجهت لـ التمثيل، بعد أن اكتسبت مهارات كثيرة في مجال الفن، وأوضحت أنها تعلمت من والدها الراحل بعض الأشياء المهمّة، منها بناء الشخصية.





وأشارت إلى أن مهنة الفن بها بعض الأشياء التكنيكية، وأن الفن يستحوذ من الفنان على 90% من حياته، وأن الـ 10% تكون للبيت والحياة الشخصية والمرضية.





وأكدت أن والدها في آخر 4 سنوات من عمره كان يعيش معها، وكشفت أن والدها توفي بمرض السرطان.





ولفتت إلى أنها لم تخبر أحدا بإصابته بمرض السرطان، مؤكدة " عمر الحريري مات وهو ميعرفش إنه مصاب بـ السرطان ولو كان عرف كان مات في نفس الوقت" معلّقة: "مش معقولة كنت أقوله وألبسه البدلة الحمراء".



