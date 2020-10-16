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أخبار البلد

خبير أوبئة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا خلال الدراسة: يجب الالتزام بالكمامات والمسافات الآمنة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إسلام عنان، دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة - كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل،إنه مع عودة الدراسة من المتوقع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا.

وأوصى عنان، في تصريحات لصدى البلد، بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، والحفاظ على تواجد مسافات كافية بين الطلاب بالفصول.

وأشار خبير الأوبئة،إلى أهمية الالتزام بارتداء واقي الوجه، لأنه افضل من الكمامات وخاصة الأطفال، في ساعات الدراسة الطويلة.

وأضاف عنان، أنه يجب التشديد على استخدام المطهرات والمواد المعقمة للايدي وغسلها باستمرار.

وأشار إلى أن يجب على المدرس أيضا الالتزام بإرتداء الكمامات ومن الممكن استعمال القماش منها، بالإضافة إلى استخدام واقي الوجه، لعدم الإصابة بالدوار والارهاق أثناء العمل، ويمكن الاستغناء عن الكمامة والاكتفاء بواقي الوجه، ولكن بترك مسافه كافية بينه وبين الطلاب.

ولفت خبير الأوبئة،إلى أنه من الأفضل الاعتماد على الدراسة عن بعد في تلك الفترة، لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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