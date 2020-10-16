المكسيك تسجل 387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، تسجيل 387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أنه ارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 85285، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 834910 حالة.





وأشارت الحكومة إلى أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.



