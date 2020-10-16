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أخبار العالم

ضمن صفقة مع ميليشيات الحوثي.. وصول151 أسيرا محررا موالين للحكومة اليمنية إلى عدن

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
عدد من الاسري بعد
عدد من الاسري بعد تحريرهم
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محمود نوفل
تواصل الحكومة اليمنية، الجمعة، إتمام صفقة تبادل الأسرى مع ميليشيات الحوثي، لليوم الثاني على التوالي، وسط دعوة من الأمم المتحدة إلى المضي قدما في هذه الخطوة.

وذكر مسؤول حكومي يمني، أن مطاري عدن وصنعاء سيسيران رحلات لنقل أسرى من الطرفين.

ووصل 151 أسيرا محررا موالون للحكومة اليمنية إلى عدن .

وكانت الحكومة أفرجت الخميس عن 470 حوثيا مقابل إفراج الأخير عن 240 تابعين للحكومة.

وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرا، كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومليشيات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على "المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".

وقال غريفيث إن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازا مهما، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلا.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.
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