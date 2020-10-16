ببنطلون مقطع.. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها على السوشيال ميديا





وظهرت ديميت اوزديمير بتوب أبيض قصير وبنطال جينز أنيق ومقطع وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.





من الناحية الجمالية وضعت ديميت اوزديمير بعض اللمسات الجمالية البسيطة وأبرزت جمال عينيها بالماسكارا واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها مع بعض الايشادو والبلاشر.





ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بخاتم أنيق لإكمال إطلالتها الساحرة، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وتركت شعرها بطريقة انسيابية ناعمة تليق بإطلالتها الساحرة والأنيقة.









يذكر أن آخر أعمال الممثلة ديميت اوزديمير مسلسل منزلي الذي يعرض منه الموسم الثاني حاليا، ومسلسل الطائر المبكر مع الممثل الشاب جان بأمان.









واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..









شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجريئة.