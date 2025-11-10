باريس سان جيرمان يفوز على ليون بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره أولمبيك ليون، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة 12 ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت ثلاثية باريس عن طريق زائير ايمري وكفاراتسخيليا وجواو نيفيس في الدقائق 26، 33، 90+5.

فيما جاءت ثنائية ليون عن طريق أفونسو موريرا وإينسلي مايتلاند في الدقيقتين 30، 50.

وشهدت الدقيقة 90+3، حصول تاليافيكو على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز – ويليان باتشو – ماركينيوس – وارن زائير إيمري

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – سيني مايولو – كانج إن لي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق أولمبيك ليون في المركز السابع برصيد 20 نقطة.