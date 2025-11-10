قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
باريس سان جيرمان يفوز على ليون بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره أولمبيك ليون، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة 12 ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت ثلاثية باريس عن طريق زائير ايمري وكفاراتسخيليا وجواو نيفيس في الدقائق 26، 33، 90+5.

فيما جاءت ثنائية ليون عن طريق أفونسو موريرا وإينسلي مايتلاند في الدقيقتين 30، 50.

وشهدت الدقيقة 90+3، حصول تاليافيكو على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز – ويليان باتشو – ماركينيوس – وارن زائير إيمري

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – سيني مايولو – كانج إن لي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق أولمبيك ليون في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

سيارة مازيراتي الجديدة

مازيراتي تكشف عن أحدث إصداراتها.. بقوة 542 حصانا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025 .. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

Sigma BF

Sigma BF تحصد جائزة الابتكار الأبرز لعام 2025.. كاميرا بلا تعقيدات وبتصميم مستقبلي

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

