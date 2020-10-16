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سيارات

أوبل تطلق فيزور مزيج بين الأناقة والفخامة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:30 م
أوبل فيزور
أوبل فيزور
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أماني نوار

كشفت عملاق السيارات الألمانية أوبل أنها بصدد الإعلان عن نسخ إنتاجية من الطراز الإقتصادي العائلي "أوبل فيزور".

 

تأتي هذه النسخة بعد 3 أعوام من طرح أوبل للطراز الناجح " كورس لاند إكس "  الذي حقق مبيعات جيدة وصنع كواحدة من أجمل السيارات في وقتها .

 

 

ويصل هيكل السيارة  بطول 4 متر و 20 سم ، مع واجهة امامية أنيقة زينت بمصابيح بتكنواوجيا الـ LED ، القوية  خطوط حركة جذابة على الهيكل

 

أما سقف السيارة بانورامي للاستمتاع بمظهر طبيعي خلال للسماء في الليالي الصافية ،بالإضافة إلى جناح هوائي صغير يعطي للسيارة أوبل فيزور المزيد من الثبات على السرعات العالية.

 

وبالنسبة لقمرة القيادة تمتاز برحابة  كبيرة ، تستطيع السيارة أوبل فيزور استيعاب بارتياحية على مقاعد  بكسوة جلدية أنيقة ،وشاشة مالتيمديا مميزة تعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس وتستطيع الاتصال بكافة أنظمة الهواتف الذكية .

 

بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الحسية ،أبرزها حساسات الضوء ، والمطر  كاميرات وحساسات قياس المسافات بين أوبل فيزور والأجسام من حولها .

 

 

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