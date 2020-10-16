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مرأة

مفاجأة سارة .. نبات مهمل يخلصك من وجع المفاصل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الصبار هو نبات طبي يستخدم لعلاج الحالات الصحية المختلفة لآلاف السنين وادة ما يكون من الآمن استخدام نبات vera مباشرة من النبات أو يمكنك شراءه على شكل هلام.

تحتوي كريمات الصبار والمواد الهلامية والمراهم على الجل الصافي الموجود في نبات الصبار ويمكن استخدام هذه المنتجات موضعيًا لعلاج أمراض الجلد المختلفة ويباع الصبار في شكل كبسولات أو سائل ليتم تناوله داخليًا لتعزيز الصحة والرفاهية.

فوائد الصبار  

فوائد الصبار عديدة فيُستخدم الصبار في الطب التقليدي منذ آلاف السنين ، وقد ربطته الدراسات بفوائد صحية مختلفة أيضًا على سبيل المثال ، يستخدم النبات لعلاج حروق الشمس ومحاربة الترسبات السنية وخفض مستويات السكر في الدم.

ووفقا لموقع boldsky تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة بصبار الألوفيرا على مواد حافظة ومكونات أخرى لا يُقصد تناولها والتزم بتناول نبات الصبار وليس منتجات العناية بالبشرة التجارية.

فوائد الصبار للمفاصل
هناك فوائد للصبار في علاج آلام المفاصل فهو يمنع التهاب المفاصل ويخفف آلام المفاصل فتظهر الأبحاث أنه عند تناوله عن طريق الفم، يمكن استخدام الألوة فيرا في علاج هشاشة العظام أو آلام الركبة.

وهذا بسبب الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تخلق تأثيرًا وقائيًا على الخلايا التي تنتج الالتهاب مع توفير الراحة الفورية للمريض.
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