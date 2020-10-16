بعد إصابته بكورونا.. فرجاني ساسي يرفض دخول المستشفى بالمغرب| فيديو

ونشرت وسائل الإعلام المغربية، فيديو لفرجاني ساسي وهو يرفض طلب مسؤولئ الصحة بالنزول من الإسعاف لدخول المستشفى بعد تأكد إصابته بالفيروس التاجي.

وكان ساسي وصل للمغرب مساء أمس الجمعة، قادما من تونس.





وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، اليوم، الجمعة، عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.



