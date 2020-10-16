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رياضة

16 حالة في 24 ساعة.. كورونا يضرب فرق دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:54 م
ساسي
ساسي
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عبدالله هشام
ضرب فيروس كورونا المستجد، لاعبي الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية ولعل أبرز إصابات اللاعبين هو فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك وذلك قبل المباراة المرتقبة مع فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، منافسه الرجاء المغربي الأحد في التاسعة مساء على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال. 

وأعلن نادي الرجاء المغربي سلبية تحاليل فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة نادي الزمالك. 
 
بينما أعلن نادي الأهلي خلو الفريق من إصابات كورونا المستجد وخوضه الفريق الاستعدادات لمواجهة فريق الوداد المغربي في بطولة دورى ابطال افريقيا غدا السبت. 

وعلي الجانب الآخر ثبت إصابة صلاح الدين السعيدي لاعب الوداد بالفيروس بجانب أحد الإداريين في الفريق وذلك بعدما خضع كل الفريق أمس الخميس لاختبار الكشف عن الفيروس وفق موقع "البطولة " المغربي.

كما أصيب 9 لاعبين من نادي حوريا كوناكري الغيني بفيروس الكورونا وفق تقرير لصحيفة افريكانز جوت فوتبول الإفريقية، وذلك قبل مواجهة فريق بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية . 

علي جانب آخر يجري جميع أفراد بعثة نادي بيراميدز مسحتين طبيتين قبل خوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، تطبيقا للتعليمات الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وأوضح الجهاز الطبي لـ بيراميدز، أنه وفقا للبروتوكول الطبي، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازابلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من ٢٤ ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.

وفي المواجهة الأخرى من نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية أعلن حسنيه اكادير المغربي إصابة 5 لاعبين بفيروس الكورونا قبل مواجهة نهضة البركان المغربي يوم الاثنين المقبل .
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