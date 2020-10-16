نيللي كريم ضيفة "السيرة" لـ وفاء الكيلاني.. اليوم

تطل النجمة نيللى كريم على الجمهور، فى ثانى حلقات برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، في تمام الساعة 11 مساء اليوم الجمعة على قناة dmc.





وتتحدث نيللى كريم خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراتها لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.



