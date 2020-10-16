قبل انطلاق الدراسة غدا.. صدى البلد يرصد استعدادات المدارس في أسوان

أجرى صدى البلد جولة داخل مدرسة إدفو الإبتدائية بنين بأسوان، والتى انتهت من كافة أعمال الصيانة الشاملة، واستعدت لاستقبال أبنائها الطلاب مع انطلاق أول يوم فى العام الدراسى الجديد غدا السبت.





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وقامت ليلى إبراهيم بخيت بإعطاء شرح تفصيلى عن مكونات مدرسة إدفو الإبتدائية بنين وعناصرها ومقوماتها التعليمية والكوارد البشرية حيث قالت بأن المدرسة تضم 1267 تلميذا بمختلف الصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية ، وأن المدرسة أصبحت الآن مشتركة للبنين والبنات ، والمدرسة تضم 3 أجنحة أو مبانى حيث تم عمل الصيانة الشاملة بها ، فالمبنى القديم بالمدرسة يضم 11 فصل دراسى، بجانب بعض المكاتب الإدارية كحجرات مدير المدرسة ، والوكلاء والمعلمين ، بجانب حجرة التطوير التكنولوجى .





وأشارت ليلى بخيت إلى أن المبنى الثانى يضم فصول وقاعات لرياض الأطفال ، وحجرة الحاسب الآلى الذى يضم 10 أجهزة كمبيوتر ، وتكيف تم إدارجه بالحجرة وهو دعمًا من المشاركة المجتمعية ، كما تضم حجرة الحاسب الآلى عدد من كاميرات المراقبة ، وبجوارها حجرة الموسيقى حيث أنه يتم المنافسة فى العديد من المسابقات الموسيقية على مستوى الجمهورية وتم تحقيق مراكز متقدمة بها، ويتم دعم الموهبين من أبنائنا الطلاب فى ظل توافر الإمكانيات المختلفة بها .





وأضافت مديرة مدرسة إدفو الإبتدائية بنين أنه يوجد بهذا المبنى أيضًا معمل العلوم وهو مجهز بكافة الإمكانيات لإعطاء الحصص العملية للطلاب به تحت إشراف الأستاذة نجاح ، كما يوجد بهذا المبنى حجرة الدمج لأبنائنا الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة وبها عدد 2 جهاز كمبيوتر .





وتابعت ليلى بخيت أن هذا المبنى يضم 28 فصل حيث تم وضع لوحات تعريفية على أبواب الفصول لتعريف الطلاب بها سواء لطلاب الصفوف الأول والثانى والثالث والذين سيتواجدون بالمدرسة وداخل الفصول أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ، أو طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس والذين سيتواجدوا بالمدرسة أيام السبت والخميس من كل أسبوع .

وأكدت ليلى إبراهيم بخيت بأنه فى ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أتخذتها المدرسة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا فقد حرصنا على تحقيق التباعد الإجتماعى للطلاب داخل الفصول من خلال تقليل كثافة الفصل ووضع علامات توضيحية على المقاعد والتختت لتحديد مكان جلوس الطلاب ، بجانب توفير أجهزة لقياس درجة حرارة التلاميذ والطلاب فور دخولهم أروقة المدرسة للإطمئنان على حالتهم قبل دخولهم الفصول لتحقيق السيطرة المطلوبة وعدم نقل أى عدوى بين الطلاب .





وأكملت مديرة مدرسة إدفو الإبتدائية بنين بأنه تم تجديد كافة الأعلام ( علم مصر ) ، وأستعرضت ما تم من أعمال تطوير وصيانة شاملة لنماذج داخل الفصول ودورات المياه ، بجانب توفير مقاعد حضارية بشكل جمالى للطلاب ومظلة لحمايتهم من حرارة الشمس أثناء فترة الفسحة المدرسية وذلك من خلال إستغلال واستثمار الموقع القديم الذى كانت تتواجد به دورات المياه المتهالكة فى إنشاء هذه المقاعد ، بالإضافة إلى إنشاء 3 حجرات أخرى بنفس الموقع منها حجرة التربية الفنية ، والتربية الإجتماعية التى تضم أخصائين إجتماعيين على أعلى مستوى من التعامل مع الطلاب ، بجانب حجرة السكرتارية .





وأوضحت ليلى بخيت بأن هناك المبنى تم إنشاؤه عام 2003 وهو عبارة عن 4 أدوار ويضم 8 فصول ، كما تم تبديل خزانات المياه التى تتواجد أعلى هذا المبنى بخزانات جديدة ، أما المبنى الثالث فهو المبنى الذى تم إنشاؤه عام 2005 ويضم 8 قاعات لرياض الأطفال حيث أن كل قاعة تستوعب 40 طفل وطفلة لمرحلة رياض الأطفال ( KG 1 و KG2 ) ، وأن فترة تواجد الأطفال بهذه القاعات ستكون خلال أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ، وهى قاعات مجهزة بالكامل بكافة الأنشطة التعليمية والمدرسية والترفيهية لجذب الأطفال والتمتع والإستمتاع الجيد بها .





وأشارت مسئول التربية الفنية بالمدرسة إلى أن حجرة التربية الفنية تمثل حجرة إبداع لإكتشاف وتنمية المواهب بين أبنائنا الطلاب حيث تضم معرض متكامل لأعمال الطلاب الذين يتم تنفيذه لمختلف الصفوف التعليمية حيث يتم إستثمار وإستغلال خامات البيئة المختلفة من الأشجار والنباتات ، وتم تصميم أشكال فنية متعددة بشكل جمالى وفنى راقى مستخدمين الأولوان الزيتية وغيرها من المستلزمات الفنية الأخرى .