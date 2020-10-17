واتساب ويب: يجلب ميزة جديدة لإصدار سطح المكتب

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp ، إطلاق وإعداد وظائف جديدة ليظل جذابا للمستخدمين، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية أن منصة التراسل الأكثر شهرة في العالم، قد أدخلت تصميما جديدا يمكن أن ينقذ هواتف المستخدمين من فخ التباطؤ.





وأشار تقرير نشره موقع " Times News Now"، إلى أن شركة واتساب تستعد لطرح تحديث جديد يجلب إعادة تصميم جديدة إلى تطبيقها، والذي يقدم طريقة جديدة لاستخدام قسم التخزين في التطبيق.









وعلى الرغم من أن التحديث الجديد لا يزال تجريبيا لعدد محدود من المستخدمين على هواتف أندرويد Android، ولكن من المتوقع طرحها لجميع مستخدمي واتساب خلال الفترة المقبلة.





ويوفر التحديث الجديد لتطبيق واتساب إصلاحات وتحسينات بالإضافة إلى واجهة مستخدم وأدوات تخزين جديدة تماما إلى إصدار سطح المكتب من واتساب WhatsApp Web.





ويعيد تطبيق واتساب تصميم استخدام قسم التخزين بالكامل، ويقسمه إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي القسم الأول على شريط تخزين حديث لفهم جزء المساحة التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك، بينما يحتوي القسم الثاني على مراجعة جميع الملفات المشتركة لإزالة الوسائط غير الضرورية، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير مساحة على هواتفهم.





ويتكون الفسم الثالث من محادثاتك، حيث يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار البحث عن محادثة محددة في القسم الأخير، وإلى جانب ذلك، يختبر واتساب WhatsApp Web، ميزة جديدة ستمنح المستخدمين خيار حذف الصور ومقاطع الفيديو بعد إرسالها أو إضافة وسائط منتهية الصلاحية.