AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتساب ويب: يجلب ميزة جديدة لإصدار سطح المكتب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
WhatsApp Web
WhatsApp Web
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، إطلاق وإعداد وظائف جديدة ليظل جذابا للمستخدمين، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية أن منصة التراسل الأكثر شهرة في العالم، قد أدخلت تصميما جديدا يمكن أن ينقذ هواتف المستخدمين من فخ التباطؤ.

وأشار تقرير نشره موقع " Times News Now"، إلى أن شركة واتساب تستعد لطرح تحديث جديد يجلب إعادة تصميم جديدة إلى تطبيقها، والذي يقدم طريقة جديدة لاستخدام قسم التخزين في التطبيق.


وعلى الرغم من أن التحديث الجديد لا يزال تجريبيا لعدد محدود من المستخدمين على هواتف أندرويد Android، ولكن من المتوقع طرحها لجميع مستخدمي واتساب خلال الفترة المقبلة.

ويوفر التحديث الجديد لتطبيق واتساب إصلاحات وتحسينات بالإضافة إلى واجهة مستخدم وأدوات تخزين جديدة تماما إلى إصدار سطح المكتب من واتساب WhatsApp Web.

ويعيد تطبيق واتساب تصميم استخدام قسم التخزين بالكامل، ويقسمه إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي القسم الأول على شريط تخزين حديث لفهم جزء المساحة التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك، بينما يحتوي القسم الثاني على مراجعة جميع الملفات المشتركة لإزالة الوسائط غير الضرورية، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير مساحة على هواتفهم. 

ويتكون الفسم الثالث من محادثاتك، حيث يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار البحث عن محادثة محددة في القسم الأخير، وإلى جانب ذلك، يختبر واتساب WhatsApp Web، ميزة جديدة ستمنح المستخدمين خيار حذف الصور ومقاطع الفيديو بعد إرسالها أو إضافة وسائط منتهية الصلاحية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها زر اتصال جديد.. واتساب يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدمي أندرويد

بـ مكالمات صوتية ومرئية.. واتساب ويب يجلب ميزات طال انتظارها

واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus بميزة إخفاء حالة الاتصال.. طريقة التحميل

7 ميزات خفية في تطبيق واتساب WhatsApp.. اعرفها

لتجنب الإزعاج.. واتس آب يتيح ميزة مهمة لمحادثات الدردشة الجماعية

سيتم إطلاقها قريبا.. أفضل 3 ميزات من واتسآب

ترشيحاتنا

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

أبرز تصريحات نيللى كريم مع وفاء الكيلانى وسر بكائها

أخبار الأهلي .. أزارو يودع المارد الأحمر .. وتغييرات متوقعة في تشكيل مباراة الوداد

وزير التعليم يعلن عن تخصيص رقم واتس اب لتلقي شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور

استخراج موبايل وولاعة من بطن مريض في المنصورة | شاهد

المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي: طمسنا أرقام السيارة بالشحم والمجنى عليها عافرت علشان منسرقش شنطتها

AdvertisementS

بعد دقائق من افتتاحه.. الداخلية تغلق مطعم اليوتيوبر علي غزلان بالغربية ..صور

وزير التعليم يعلن عن بدائل حال إغلاق المدارس| ويؤكد: القنوات التعليمية ستبدأ الأحد

طارق شوقي يكشف طرق التعليم في العام الدراسي الجديد

عملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد تعرضها لـ حادث سير

شاهد.. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو قبل ساعات من انطلاق الدراسة

الصدفة جمعتهما.. أحمد العوضي وطليق ياسمين عبد العزيز| شاهد رد فعلهما

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

منتخب تونس: فرجاني ساسي أجبر على مغادرة فندق الإقامة في المغرب من باب العاملين.. فيديو

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

تعديلات في تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي بـ دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة بلا ساقين.. مقطع مخيف يثير حيرة مشاهدي بي بي سي| فيديو

فبركة السوشيال ميديا.. حقيقة فيديو لعروسين تخطى الـ7 ملايين مشاهدة

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو