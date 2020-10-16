حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى اتجاه الأشخاص لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، للتواصل مع عائلتهم وأصدقائهم سواء على فيسبوك أو إنستجرام أو تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp ، ليس فقط للتراسل لكن أيضًا للتحقق من ملفتهم الشخصية أو مشاهدة الحالات الخاصة بهم.





WhatsApp ، تظهر لتلك جهات الاتصال أنك رأيت الحالة الخاصة بهم، حيث يظهر اسمك أو رقم هاتفك لهم ضمن ميزة من شاهد الحالة، ولكن يرغب بعض المستخدمين من مشاهدة حالات جهات اتصالهم على التطبيق دون معرفة الطرف الآخر. وبحسب ما ذكره موقع "pledgetimes"، عند رؤية حالات الآخرين عبر تطبيق واتساب، تظهر لتلك جهات الاتصال أنك رأيت الحالة الخاصة بهم، حيث يظهر اسمك أو رقم هاتفك لهم ضمن ميزة من شاهد الحالة، ولكن يرغب بعض المستخدمين من مشاهدة حالات جهات اتصالهم على التطبيق دون معرفة الطرف الآخر.









وتبقي مشاهدة حالات جهات الاتصال مرتبطة بميزة "مؤشرات قراءة الرسائل"، والتي تظهر لك في صورة علامتين صح باللون الأزرق عند قراءة المستلم لرسائلك التي قمت بإرسالها له عبر واتساب.





ولمشاهدة حالات واتساب سرا دون علم الآخرين، يجب عليك تعطيل خاصية تأكيد قراءة الرسائل التي تجعل الطرف الآخر على علم بقراءتك لرسالته أو أنك شاهدة حالته.





ولكن تذكر إذا قمت بتعطيل ميزة مؤشرات قراءة الرسائل فلن يعرف الطرف المرسل ما إذا كنت قد قرأت رسالته إلى جانب ذلك لن يظهر أنك شاهدة حالات جهات الاتصال دون معرفتهم أيضا، ولإيقاف ميزة مؤشرات قراءة الرسائل اتبع الخطوات التالية:





1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp ، ثم انقر على الثلث نقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة.





2. من الإعدادات انقر على خيار "الحساب Account "، ثم اختر "الخصوصية Privacy".





3. مرر لأسفل وسترى خيار "مؤشرات قراءة الرسائل Read Receipt".





4. قم بإيقاف الزر بجوار خيار الميزة، وقم بإغلاق التطبيق وفتحه مرة أخرى، يمكنك الآن رؤية حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.