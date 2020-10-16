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رياضة

موسيماني: أؤمن بقدرة الأهلي على هزيمة الوداد والتتويج بالبطولة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:27 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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محمد سمير
ساعات قليلة تفصل الأهلي المصري عن ملاقاة مضيفه الوداد المغربي، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن جولة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويهتم الموقع الرسمي للكاف بالمباراة نظرا لأهميتها للفريقين خاصة وللقارة الافريقية التي تترقب بطلا جديدا للنسخة الحالية التي يتنافس عليها الأهلي و الوداد و الزمالك والرجاء .

وأكد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي ، أنه سيلعب لقاء الغد أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف الخروج بنتيجة إيجابية.
 
وقال موسيماني، في تصريحات صحفية لموقع الاتحاد الأفريقي "كاف": "أعرف الوداد جيدًا. إنه فريق قوي ونحترمه، وهم أيضًا يعرفون الأهلي جيدًا. لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولِمَ لا نعود بالفوز؟".
 
وشدد: "لدينا إصابات عديدة لكن لا يمكنني الشكوى من هذا الأمر هذه هي كرة القدم، ولعبنا بعض المباريات بالفعل بدون لاعبين أساسيين ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية أؤمن بلاعبي فريقي وقدراتهم".
 
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