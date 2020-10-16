بعد موافقة الرئيس.. برلماني يوضح فوائد إنشاء كباري خرسانية بدلا من المعديات

أشاد عاطف مخاليف عضو الإسكان بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى الموافقة على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة.





وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إن العبارات أو المعديات منتشرة جدا فى القرى والمراكز والمحافظات وانتشارها يؤدى إلى زيادة نسبة الحوادث وتعريض المواطنين إلى الخطر دوما فكثيرا نسمع عن غرق أطفال ونساء وكبار ورجال فى المياه بسبب هذه العبارات غير المؤمنة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استبدال هذه المعديات بكبارى خرسانية يحمى المواطنين من خطر الغرق وتابع النائب معقبا: "ماينفعش نكون عايشين فى القرن الـ 21 ونعدى على ماسورة".





وأكد النائب، أن الرئيس دوما ينظر إلى المواطن بنظرة إنسانية فهو يسعى دوما إلى توفير كل سبل الأمان والحماية والصحة له، مطالبا المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مكان يوجد به معدية حتى يتم إلغاؤها وصناعة كبرى بديل عنها مصنوع من الخرسانة.





جاء ذلك بعد أن قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة.





ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020 / 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علويا بتكلفة تقدر بـ 1,5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.





جاءت التصريحات خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.