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أخبار العالم

بشرى للوافدين.. العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن تأشيرات الخروج النهائية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:41 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أحمد محرم
إنفاذًا للتوجيهات الملكية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليًا لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل؛ لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 2020/10/31م.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونيًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة، فضلًا عن 468 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.
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