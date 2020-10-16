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محافظات

صحة المنيا تستعد لتطعيمات العام الدراسي الجديد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:17 م
صحة المنيا تستعد
صحة المنيا تستعد لتطعيمات العام الدراسي الجديد
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استعدادها لإجراء حملة لتطعيم طلاب المدارس بطعم الالتهاب السحائي (AC) وكذلك جرعة منشطة من طعم الثنائي (D.T) والذى يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. 

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك التطعيمات تأتي تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وحرصًا من وزارة الصحة على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس. 

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من جانبه اوضح الدكتور عماد مهنى، مدير ادارة التطعيمات، انه يتم الاستعداد لتطعيم طلاب المدارس بطعم الالتهاب السحائي AC (لتلاميذ الصف الأول للحضانة والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي)، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الصحة المدرسية بالهيئة العامة للتأمين الصحي من اجل متابعة عملية تطعيم الاطفال المستهدفين، مشيرًا الى انه يتم تكثيف الاجتماعات لمناقشة خطة العمل وتوفير القوى البشرية اللازمة وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالتطعيم وذلك للوصول لجميع الطلاب المستهدفين بالتطعيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.
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