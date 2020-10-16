صحة المنيا تستعد لتطعيمات العام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استعدادها لإجراء حملة لتطعيم طلاب المدارس بطعم الالتهاب السحائي (AC) وكذلك جرعة منشطة من طعم الثنائي (D.T) والذى يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.





وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك التطعيمات تأتي تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وحرصًا من وزارة الصحة على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس.





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