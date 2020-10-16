صحة المنيا تستعد لتطعيمات العام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استعدادها لإجراء حملة لتطعيم طلاب المدارس بطعم الالتهاب السحائي (AC) وكذلك جرعة منشطة من طعم الثنائي (D.T) والذى يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك التطعيمات تأتي تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وحرصًا من وزارة الصحة على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس.
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من جانبه اوضح الدكتور عماد مهنى، مدير ادارة التطعيمات، انه يتم الاستعداد لتطعيم طلاب المدارس بطعم الالتهاب السحائي AC (لتلاميذ الصف الأول للحضانة والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي)، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الصحة المدرسية بالهيئة العامة للتأمين الصحي من اجل متابعة عملية تطعيم الاطفال المستهدفين، مشيرًا الى انه يتم تكثيف الاجتماعات لمناقشة خطة العمل وتوفير القوى البشرية اللازمة وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالتطعيم وذلك للوصول لجميع الطلاب المستهدفين بالتطعيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.