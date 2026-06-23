انقلاب مقطورة محملة بالطوب وتعطل الحركة المرورية بمدخل بنها القبلي

شهدت نزلة كوبري مدخل مدينة بنها القبلي بمحافظة القليوبية حادث انقلاب مقطورة محملة بالطوب، أثناء سيرها عكس الاتجاه، ما أدى إلى تعطّل الحركة المرورية بالمنطقة بصورة مؤقتة.



تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بالمعدات والأوناش اللازمة للتعامل مع الموقف ورفع المقطورة من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتحفظ على الجرار المتسبب في الحادث.

وتمكنت فرق العمل من رفع آثار الحادث وإزالة الحمولة المتناثرة بالطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل كامل، حيث عادت حركة السيارات إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال الرفع والتأمين.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.