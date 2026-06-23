الحبس عامين في قضية انقلاب سيارة الأسفلت بالدخيلة غربي الإسكندرية

قضت محكمة جنح الدخيلة غرب الإسكندرية، في ثالث جلسات محاكمة المتهمين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمادة الأسفلت، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، بحبس السائق والعامل لمدة عامين.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 21531 لسنة 2026 جنح الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة محملة بمادة الأسفلت بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي في نطاق القسم.

وأوضحت أوراق القضية أنه تم اتهام سائق السيارة ويدعى “عبده. ا”، و"محمد. ع"، مسئول شركة المقاولات المتعاقدة مع المحافظة، وخرج المتهمان بكفالة على ذمة القضية، مع ضم آخرين، وتوجيه اتهامات بالإهمال والتقصير في أداء العمل المكلفين به، وتعريض حياة المواطنين للخطر والموت.