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محافظات

استمرار أعمال النظافة والتطوير بشوارع وميادين الغربية..صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:33 م
استمرار أعمال النظافه
استمرار أعمال النظافه والتطوير بميادين الغربية..صور
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احمد علي
انطلقت اليوم عمليات الرصف ودهان البلدورات بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، حيث قام حي أول المحلة بأعمال تنظيف وغسل أرصفة ودهان البلدورات بموقف طلعت حرب بطريق محلة أبو علي القديم.

كما قام عمال النظافة والتجميل بكنس وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي ذاته وذلك بناءا على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.


وتتابعت أعمال الرصف في حي أول طنطا حيث تم وضع السن في شارع عبد العزيز محمد مارًا بشارع علي مبارك والإمام محمد عبده حتى نهايته مع شارع كفر عصام، وكذلك قشط الطريق في شارع ابن الفارض.

وفي حي ثاني المحلة تابع أحمد المغاوري رئيس الحي أعمال النظافة والتطوير وتكسير الأسفلت بشارع جمال عبد الناصر استعدادا للرصف الجديد كما تابع أعمال دهانات البلدورات بنطاق الحي.

وفي مركز طنطا تابع المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أعمال النظافة والتجميل بطريق طنطا المحلة الكبرى وطريق مصر الإسكندرية الزراعي بداية من البوابه الجنوبيه مدخل الغربية وحتى حدود مركز طنطا مع مركز كفر الزيات وذلك لرفع مستوى كفاءة الطرق حيث تضمنت الأعمال رفع الأتربة وصيانة أعمدة الإنارة العامة ودهان البلدورات ودورانات اليوترن والنيوجيرسي ومسح الطريق وتجميل مداخل ومخارج مركز طنطا على طريق طنطا المحله الكبرى.

 كما تم رفع الاتربه والتراكمات وتطوير بوابة محلة روح بوضع بعض أشجار الزينة علي البوابه الجنوبية لمحلة روح وتركيب الأعلام علي أعمدة الإنارة العام ودهان كوبرى البحر مدخل مركز طنطا من ناحية المحلة الكبرى بجوار البوابه وكذلك نظافة كوبرى محلة روح العلوي بالإضافة إلي غلق الفتحات الغير شرعيه بالحواجز وذلك لتلافي قطع الطرق التي تؤدي للحوادث.

جاءت تلك الإجراءات في إطار تحسين خدمات النظافة والتجميل في شوارع المحافظة.
استمرار أعمال النظافة والتطوير بشوارع وميادين الغربية..صور
استمرار أعمال النظافة والتطوير بشوارع وميادين الغربية..صور
استمرار أعمال النظافة والتطوير بشوارع وميادين الغربية..صور
استمرار أعمال النظافة والتطوير بشوارع وميادين الغربية..صور
استمرار أعمال النظافة والتطوير بشوارع وميادين الغربية..صور
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