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اقتصاد

انخفاض توقعات الأسر المصرية بتراجع الدخل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.. تقرير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:32 م
تراجع مؤشرات الدخل
تراجع مؤشرات الدخل
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آية الجارحي

انخفضت توقعات الأسر المصرية بتراجع دخلهم خلال الثلاثة أشهر المقبلة حيث أبلغت 31.9% من الأسر يتوقعون انخفاض مستوى دخلهم.


جاء ذلك خلال الإصدار الثاني لدراسة قياس إثر فيروس كورونا علي حياة  الاسر المصرية والذي أعده الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك للتعرف على أهم الآثار التى ترتبت على الإجراءات المتخذة لمحاربة الفيروس.

 

تعتمد الدراسة علي  دراسة التغير بين التقرير الأول وما طرأ من تغيرات فى الفترة منذ بداية ظهور الجائحة حتى 20 سبتمبر 2020  لتتبع أثار فيروس كورونا على الأسر المصرية، حيث تم جمع البيانات بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا فى نهاية شهر فبراير 2020 على نفس عينة بحث الدخل والإنفاق  والاستهلاك 2019/2020  خلال  الفترات الثلاثة.

 

وكان قد توقع 48.3% من الأسر المصرية توقع تراجع دخله فى الفترة الأولى، وهذا يدل على تحسن الأوضاع.

 

وأظهر التقرير أسباب تفاؤل الأسر حول معدلات دخلهم خلال الفترة المقبلة حيث يرى أكثر من نصف الأسر أن انتهاء الأزمة يليه  تخفيف الإجراءات الاحترازية بنسبة 45.3%.

 

وعن  كيفية مواجهة الأسر لأثار فيروس كورونا، حوالى نصف الأسر  أفادت بالقيام بالاقتراض من الغير فى حالة عدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها.

 

أوضح التقرير انخفاض الاعتماد على مساعدات أهل الخير حيث بلغت فى الفترة الثالثة 13.7% مقابل 17.3% خلال الفترة الأولى بنسبة انخفاض  3.6% .

 

ما زال أهم  تصرفين قامت بهما الأسرة منذ فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة  خلال الفترات الثلاثة هما الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء و تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم / الطيور / الأسماك، وقد حدث انخفاض بسيط  لأغلب الوسائل الأخرى خلال الفترتين الثانى والثالثة عن الفترة الأول مثل الاعتماد على المساعدة من الأصدقاء أو الأقارب.

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