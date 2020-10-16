سميرة عبد العزيز: المناداة بالحفاظ على الفن الجيد قضيتي في مجلس الشيوخ.. فيديو

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز ، المعينة بمجلس الشيوخ بقرار جمهوري، إنها تحترم وتعشق الفن، وإن قضيتها فى المجلس هي المناداة بالحفاظ على الفن الجيد.





وأضافت «عبد العزيز» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، " السيدات في مجلس الشيوخ غالبيتهم دكاترة في الجامعات، وإمكانيتهم عالية، وسيكون لنا صوت في مجلس الشيوخ، ويجب دعم الفن حتى لا ننزلق في رداءة ما يقدم الآن ، وغالبية الأعضاء متفقون معي على ذلك".





وكشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها عندما تلقت الاتصال الهاتفي الذي أبلغها ذلك الخبر كانت فى أمسية شعرية بالإسكندرية ، قائلة "تلفوني رن..ولما رديت حد قالي انتي سميرة عبد العزيز..قولتله ايوة..قالي الرئيس عينك نائبة في مجلس الشيوخ".





وأوضحت سميرة عبد العزيز، أنها تم اختياراها فى مجلس الشيوخ وذلك لثقة الدولة بها هى وبعض من الشخصيات الأخري، مشيرة إلى أنها تقوم بتجهيز الأوراق المطلوب منها لانضمامها لمجلس الشيوخ خلال 3 أيام.



