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توك شو

لفظ خارج.. سميرة عبد العزيز: رفضت شتيمة ممثل بأمه وغيرت السيناريو.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:59 م
الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
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إسراء صبري
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها كانت تدعو الرئيس دائمًا لدعم الفن الجيد، معقبة: كنت دايمًا بقول يا سيادة الرئيس ادعم الفن زي ما بتدعم رغيف العيش.

وأضافت "عبدالعزيز" خلال حوارها ببرنامج "المحور"، "لازم ندعم الفن زي العيش، متابعة: رغيف العيش يملأ البطن والفن الجيد يملأ العقل ويعلمهم السلوك الجيد.

وأكملت: اتمنى أن يعود الفن لعشر سنوات قديما.. فالأعمال القديمة حاليا يتهافت عليها المشاهدون، مشيرة إلى أن بعض الأعمال الفنية تعكس صورة سيئة عن مصر.

وأشارت إلى أن هناك رسائل وألفاظاً صادمة داخل الأعمال الدرامية.. وهذا لا يصح.

وروت موقف تعرضت له أثناء تمثيلها مشهد ما، حيث وضع المؤلف في السيناريو لفظ خارج خلال العرض، معقبة: رفضت وغيرت اللفظ دا..غيرته بس وصل نفس المعنى، بس المؤلف زعل أني غيرت اللفظ.
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