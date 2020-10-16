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رياضة

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:22 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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منتصر الرفاعي
أكد إسماعيل يوسف رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في المغرب أنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الفور سيزون لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى  حسب البروتوكول الخاص بالوزاره وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة الذي تم تقديم كل الشكر والتقدير لهم.

وشدد يوسف على أن إدارة بعثة الزمالك هي من طلبت أن يقيم ساسي داخل الفندق في حجرة منفصله بدلا من التواجد بالمستشفى.  

وطمأن تيجانا جماهير الزمالك بأن اللاعب بخير ومعنوياته جيدة..  متمنيا له الشفاء وجميع أفراد البعثة السلامة.

وأصدر الزمالك منذ قليل بيانا ذكر فيه إسماعيل يوسف رئيس بعثة نادي الزمالك المتواجدة بالمغرب بيانًا أكد فيه أن نتيجة المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي أجراها الجهاز الطبي للاعبنا التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مطمئنًا الجميع أن حالته الصحية جيدة و أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يختلط بزملائه حتى الآن وسوف يتم إجراء مسحة أخرى. 

ويقضي بروتوكول وزارة الصحة المغربيه بأن يتم عزل أي مصاب أو مشتبه بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن مسؤولو البعثه تواصلوا مع المسئولين لعزله فى مكان منفصل وليس بمستشفى العزل الحكومي حرصًا على سلامة اللاعب وحرصًا على سلامه جميع أفراد البعثة متمنين للاعبنا الشفاء والعودة للفريق في أقرب وقت.

وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص.

وأشار البيان إلي أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجة المسحه الثانيه حرصا على سلامة جميع أفراد البعثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الاحد المقبل فى تمام الساعه 9 مساء .


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