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حوادث

حبس أجنبي من أصل مصري لمحاولته تهريب ماريجوانا من مطار القاهرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مواطن أمريكى من أصل مصري، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من مخدرات الماريجوانا، أخفاها داخل جواربه لتضليل رجال الجمارك بمطار القاهرة للعبر بها.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها واعداد مصلحة الطب الشرعي تقرير مفصل عن خواصها.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية واعداد تقرير بذلك.

وكانت قد تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط راكب أمريكى من أصل مصرى حاول تهريب كمية من مخدرات الماريجوانا، أخفاها داخل "جواربه" لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، اشتبه حازم ياسين مشرف جمارك الوصول فى راكب أمريكى من أصل مصرى، وتم تكليف عماد صلاح ومحمد صلاح مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فعثرا على مخدر الماريجوانا مخفية داخل "جواربه" لتضليل رجال الجمارك.
 
وأمر الدكتور عبد العال نعمان مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.
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