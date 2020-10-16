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فن

بطريقة كوميدية.. محمد سعد يدشن 3 حسابات على السوشيال

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:27 م
محمد سعد
محمد سعد
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محمد بدران
أعلن النجم محمد سعد، عن انضمامه رسميا لعالم السوشيال ميديا وذلك عن طريق تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".

ونشر محمد سعد، مقطع فيديو على طريقة أشهر الشخصيات التي قدّمها طوال مشواره بأفلام اللمبي، عوكل، بوحة، كتكوت، وهو يقول لجمهوره: "خلاص أنا قررت اقتحم أبواب السوشيال ميديا، وهبقى على إنستجرام وتويتر وفيسبوك عشان أبقى تريند".

يذكر أن احدث أعمال النجم محمد سعد الجزء الثاني من فيلم "الكنز" وشاركه البطولة عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وأحمد رزق وروبي وسوسن بدر وهيثم أحمد زكي وأحمد حاتم ونهى عابدين وعبد العزيز مخيون ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صيام والشحات مبروك وآخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وفكرة وإخراج شريف عرفة.


كما شارك في فيلم "محمد حسين" عام 2019، من بطولة النجوم: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن، بيومي فؤاد، محمد ثروت وغيرهم، تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.


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