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رياضة

استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.. كواليس مران الزمالك اليوم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:32 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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ملك موسى
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي اليوم في المغرب باستاد محمد الخامس استعدادا للقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد 18 أكتوبر، في التاسعة مساءً.

وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية و الخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الرجاء وحرص باتشيكو المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التدريب وتصحيح الأخطاء .

واختتم الفريق تدريبه بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين شهدت حماسا من الجميع للحصول على فرصة المشاركة في المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي، في حين أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وحرص السفير أشرف إبراهيم السفير المصري في المغرب على مساندة فريق الزمالك خلال تدريب اليوم  اليوم في المغرب الذي اقيم باستاد محمد الخامس.

وأخطر السفير مسؤولي نادي الزمالك بحضوره لمباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي لمساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة.

ويحرص مسؤولو السفارة المصرية في المغرب على توفير المساعدات اللازمة لبعثة الفريق الأبيض قبل المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.
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