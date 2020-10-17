يمكن أن يؤثر النوم السيئ على صحتك العقلية والجسدية. لإنه مرتبط بحالات صحية مثل اضطرابات المزاج والصداع النصفي وأمراض القلب والسمنة.





لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ؛ مخاطر قلة النوم العميق.

١مرض الخرف والزهايمر

٢ضغط دم مرتفع

٣النوبة القلبية والسكتة الدماغية

٤التأثير سلبآ على صحة الجهاز المناعي

٥للنوم العميق تأثير على الوزن ؛ فالنوم مهم لتنظيم الجلوكوز والسهر يقلل من حساسية الأنسولين لديك وقد تبدأ بالتعرض لزيادة الوزن او الصعوبة في خسارة الوزن الزائد





كيف احصل قدر كافي من النوم :





فيما يلي بعض العادات الصحية التي قد تساعدك في الحصول على نوم عميق:





_امنح نفسك الوقت الكافي للنوم.واذهب الى النوم مبكرا





_استيقظ في نفس الوقت كل يوم و مبكرا





_لا تشرب الكافيين في وقت متأخر من الليل.





_تجنب الكحول قبل النوم.





_مارس الرياضة بانتظام ، خلال النهار





_ لا تنام خلال النهار .. اخلد الى النوم مبكرا مساءا هذا افضل





_يمكنك تناول كوب من البابونج او اليانسون مساءا





_خذ حمامًا دافئًا قبل النوم بساعة على الأقل.





_ اغلق هاتفك المحمول و اغلق الستائر بشكل جيد واجعل الغرفة هادئة







