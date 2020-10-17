AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مخاطر قلة النوم العميق

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
 يمكن أن يؤثر النوم السيئ على صحتك العقلية والجسدية. لإنه مرتبط بحالات صحية مثل اضطرابات المزاج والصداع النصفي وأمراض القلب والسمنة.

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ؛ مخاطر قلة النوم العميق.
١مرض الخرف والزهايمر
٢ضغط دم مرتفع
٣النوبة القلبية والسكتة الدماغية  
٤التأثير سلبآ على صحة الجهاز المناعي
٥للنوم العميق تأثير على الوزن ؛فالنوم مهم لتنظيم الجلوكوز والسهر يقلل من حساسية الأنسولين لديك وقد تبدأ بالتعرض لزيادة الوزن او الصعوبة في خسارة الوزن الزائد

 كيف احصل قدر كافي من النوم :

فيما يلي بعض العادات الصحية التي قد تساعدك في الحصول على نوم عميق:

_امنح نفسك الوقت الكافي للنوم.واذهب الى النوم مبكرا 

_استيقظ في نفس الوقت كل يوم و مبكرا 

_لا تشرب الكافيين في وقت متأخر من الليل.

_تجنب الكحول قبل النوم.

_مارس الرياضة بانتظام ، خلال النهار

_ لا تنام خلال النهار .. اخلد الى النوم مبكرا مساءا هذا افضل

_يمكنك تناول كوب من البابونج او اليانسون مساءا 

_خذ حمامًا دافئًا قبل النوم بساعة على الأقل.

_ اغلق هاتفك المحمول و اغلق الستائر بشكل جيد واجعل الغرفة هادئة 


AdvertisementS

ترشيحاتنا

صعبت عليا نفسى| نيللى كريم تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

أنا مصرية أوي مش خواجاية.. نيللي كريم ترد على جنسية والدتها.. فيديو

وزير التعليم يعلن عن بدائل حال إغلاق المدارس| ويؤكد: القنوات التعليمية ستبدأ الأحد

منتخب تونس: فرجاني ساسي أجبر على مغادرة فندق الإقامة في المغرب من باب العاملين.. فيديو

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب