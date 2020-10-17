يبلغ 89 عامًا.. ضبط مُسن وبحوزته 21 قطعة حشيش في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط مسن وبحوزته 21 قطعة لمادة الحشيش المخدر بمركز المنشأة بالمحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمركز المنشأة من ضبط "علي. ع. م"، 89 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته 21 قطعة حشيش تزن حوالي 110 جرام، ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول.









وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم وبحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول من أجل الإتصال بعملاءه من المتعاطين.



