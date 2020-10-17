حكم تجفيف الوجه أثناء الوضوء في الحمام.. 30 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

يجوز تجفيف الأعضاء قبل إتمام الوضوء، لعدم وجود نهي على ذلك، وخصوصًا إذا دعت إليه حاجة، ففي إجابة سؤال: «

ما حكم تجفيف بعض الأعضاء أثناء الوضوء؟»، ورد أنه لا حرج في ذلك ما دامت دعت إليه الحاجة خاصة إذا كان يوجد سبب طبي لذلك، حيث جاء في

قول الإمام القرافي رحمه الله تعالى قال فى "الذخيرة" (1/ 289): "فَرْعٌ: وَإِذَا أُبِيحَ التَّنْشِيفُ، فَهَلْ يُبَاحُ قَبْلَ الْفَرَاغِ؟ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْجَلَّابِ: لَا يَجُوزُ؛ لِقَوْلِهِ: "وَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ الطَّهَارَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ"، وَعَلَى الْمَشْهُورِ: يَجُوزُ؛ لِيَسَارَتِهِ، وَفِى الْمَجْمُوعَةِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَيَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنِّى لأفعله".