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ديني

ما حكم نسيان سنة من سنن الوضوء.. علي جمعة يجيب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:46 ص
سنن الوضوء
سنن الوضوء
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن من سنن الوضوء التسمية والمضمضة والاستنشاق ، ومسح كل الرأس ، وغسل الأعضاء ثلاثا لأن الأصل مرة واحدة ، ومن سنن الوضوء أيضا الموالاة في غسل الأعضاء ، وتخليل اللحية وما بين الأصابع .

حكم نسيان سنة من سنن الوضوء

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن نسيان السُنة من سنن الوضوء لا يبطله ولا يؤثر على صحته فإن حصل ذلك وتذكر أثناءه فقيل يفعلها أثناءه من غير أن يقطع الوضوء ولا يعيد ما مضى ولا يقطع لها غسل فرض.

أضاف فخر، فى إجابته على سؤال « ما حكم من نسي سنن الوضوء فهل وضوؤه صحيح؟»، أن من نسي شئ من سنن الوضوء فوضوئه صحيح ولكن الوضوء بغير السنن ينقص من ثواب الوضوء لأن الذى يفعل الوضوء بسننه قد حاز شرف سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ثواب إتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من السنن.

وأشار الى ان قام بأركان الوضوء فقط فيكون متبعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فقد نقص ثوابه لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فإذا فعل السنة أخذ ثوابها وإن تركها فيكون وضوئه صحيح ولكن نقص منه ثواب هذه السنة.

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