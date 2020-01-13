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ديني

أفعال يجب على أصحابها القضاء والكفارة

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:58 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء، إن الذين يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء فقط هم: المريض بمرض يرجى شفاؤه والمسافر سفرًا مباحًا.

وأضافت الإفتاء، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، وأما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وقدمتا فدية طعام مسكين عن كل يوم والحائض والنفساء.

وأوضحت: أما الذين يجب عليهم القضاء والكفارة هم الذين يفطرون عمدًا من غير عذر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب أو المعاشرة الجنسية، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.

وبينت أن معيار الأخذ برخصة الإفطار معيار شخصي، أي: أن الإنسان هو الذي يُقدر مدى حاجته إلى الفطر وجوبًا أو جوازًا وعليه أن يأخذ برأي الطبيب الثقة في الأمور المرضية وهي ليست إجبارية إذا ترتب عليها ضرر بالنفس أو بالغير يؤدي إلى هلاك النفس أو قريبًا من ذلك.

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المرأة الحامل التي أفطرت في شهر رمضان بأمر الطبيب الأمين المختص، يجب عليها قضاء ما أفطرت أيام.

وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجب القضاء والكفارة على من أفطرت رمضان بسبب الحمل؟ أنه يجوز لها أن تكتفي بالقضاء فقط، مشيرًا إلى أن الأصل في هذه حالة القضاء والكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم.

هل على الحامل كفارة إذا أفطرت فى رمضان ؟

كان قد ورد سؤال للدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، يقول صاحبه ( زوجتى حامل وحملها ضعيف وأمرها بالإفطار فهل لو أفطرت يكون عليها كفارة أم لا يجوز أن تفطر ؟).

 هل يقع الطلاق أثناء الحمل؟

وأجاب "وسام" : طالما أن الطبيب أمرها بالإفطار فيجب عليها أن تفطر طالما أن هناك خطرا على صحة الأم أو الجنين، أما قضية الصوم أو الإفطار قضية فيها تنفيذ الأمر، فهناك بعض النساء تمتنع عن الإفطار، قائلة : كيف أفطر فى رمضان وهو فرصة عظيمة تأتى فى العام مرة واحدة فقط؟، وتابع قائلًا: أنه كما أنتِ مأمورة بالصوم كذلك تكونى مأمورة بالحفاظ على صحتكِ ولا يجوز لكِ أن تضري نفسكِ وإن ضررتِ نفسكِ فتكوني آثمة.

وأشار الى أنه طالما أن الحمل ضعيف وتخافين على الجنين أو كان الطبيب أمركِ بالإفطار لضعف الحمل فيجوز لكِ الإفطار ولا كفارة عليكِ وإنما عليكِ القضاء بعد ذلك إذا إستردتِ صحتكِ وعافيتكِ.

هل يجوز إخراج كفارة بدلا من قضاء الصيام عن إفطار رمضان بسبب الحمل؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.

وأوضح أن الحمل عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولأن الــعــذر مـؤقـــت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا، أعاننا الله وإياكم على طاعته، وتقبل منا ومنكم.

كفارة إفطار رمضان للحامل

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الفقهاء يفرقون بين إفطار الحامل خوفًا على جنينها، وبين إفطارها لمصلحتها خوفًا على مصلحتها.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي كفارة إفطار رمضان للحامل ؟ أن إفطار الحامل إذا كان خوفًا على مصلحتها؛ فإنه لا يجب عليها الفدية(إطعام مسكين)، لكن يجب عليها القضاء فقط عن كل يوم، يوم مثله، لافتًا إلى وجوب الفدية والقضاء إذا كان إفطارها خوفًا على جنينها.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء رأى أنه لا يجب عليها في كلا الحالتين(الإفطار لمصلحتها أو خوفًا على جنينها)، بل يجب عليها القضاء فقط؛ مادامت معذورة محتاجة إلى الإفطار.

وأردف مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن الحامل التي أفطرت خوفًا على جنينها، وأرادت إخراج الفدية؛ فلتخرجها بإطعام مسكين عن كل يوم بجانب قضاء اليوم، إذا كانت تريد الخروج من الخلاف الواقع بين العلماء .
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