ماذا أفعل إذا نسيت ركنا من أركان الوضوء.. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أركان الوضوء هي: الأفعال التي لا بدّ من تواجدها كي يتم الوضوء، وبانعدام وجودها يبطل الوضوء فيكون كأنّه لم يكن.



وأضاف«ممدوح» فى إجابته عن سؤال: « إذا نسيت عضوًا من أعضاء الوضوء وأكملت ثم تذكرت فهل يجب علي إعادة الوضوء أم أغسل العضو فقط ؟»، عبر صفحة دار الإفتاء على «يوتيوب»، أن الترتيب واجب فى الوضوء، كمن نسي غسل يديه أثناء وضوءه؛ ثم تذكر هذا وهو يقوم بغسل وجهه، فيتوجب عليه عند إذًا: أن يغسل يديه فقط، دون أن ينقض وضوءه كاملًا.



وتابع: إنه إذا نسي الشخص غسل آخر أعضاء الوضوء، وهو غسل الرجلين؛ يقوم بغسلهما فقط، ولا يعيد وضوءه من البداية، إذا كان الفاصل بين إنتهائه من الوضوء وتذكره قصيرًا.



وذكر أمين الفتوى، أن للوضوء أركان أربعة أساسية عند الأحناف، وهي على ترتيبها، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، فمسح ربع أو بعض الرأس ثم غسل القدمين إلى الكعبين، فهذه الأربعة بالإضافة إلى نية الوضوء تكفي لأن يكون الوضوء صحيحًا.

