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رياضة

عصام عبد الفتاح: لا داعي للقلق.. الكاف يراقب حكام مباراتي الأهلي والزمالك فى أفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
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محمد رشاد
أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي ستراقب حكام مبارتي الأهلي والزمالك في مباراتي الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكانت تقارير مغربية أكدت عن تعيين الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة الوداد والأهلي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طالع التفاصيل من هنا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "حكم مباراة الأهلي جاني سيكاوزي هادئ ولا يستخدم الكروت كثيرًا، وحكم مباراة الزمالك يمتلك نفس الشخصية".

وتابع: "لجنة الحكام بالكاف ستراقب أداء الحكام خلال المباراتين وهناك تحذيرات شديدة منها لهم ، الحكمان يستخدمان الكروت في الفرص الصحيحة، أنا لست قلقا منهما".

وأختتم تصريحاته قائلا: "ومباريات شمال إفريقيا بشكل عام تكون أجوائها متوترة".

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد اليوم السبت في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء غدًا الأحد علي ملعب محمد الخامس بالمغرب في الدوري ذاته.
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