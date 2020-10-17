فاروق جعفر يختار التشكيل الأنسب للزمالك فى مواجهة الرجاء بدوري الأبطال

توقع فاروق جعفر المستشار الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق في مواجهته المقبلة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويلعب الزمالك ضد الرجاء غدًا الأحد على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مباراة الذهاب بنصف نهائي البطولة القارية.





واختار فاروق جعفر تشكيل الأبيض أثناء استضافته ببرنامج زمالكاوي المذاع على قناة الزمالك، على النحو التالي:





حارس المرمى: محمد ‏أبوجبل









خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء ومحمود ‏الونش وعبدالله جمعة.‏





خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو (نظرًا لإصابة فرجاني ساسي)، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم ‏ويوسف أوباما.





خط الهجوم: مصطفى محمد.‏





واختتم لاعب الزمالك المعتزل: "مباراة الذهاب هي مفتاح بلوغ الزمالك النهائي ‏القاري، ‏وهو قادر على حسم بطاقة الترشح من المغرب واللعب ‏بارتياح في لقاء العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل".